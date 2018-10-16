التحالف الدولي: اعتقال 10 عناصر مرتبطين بتمويل داعش

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل شون راين الثلاثاء اعتقال 10 عناصر من "شبكة الراوي" المرتبطة بتمويل التنظيم ودعمه.

وأضاف راين في حديث مباشر مع مراسلي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من مقر قيادته في بغداد، أن عملية عراقية-كردية مشتركة أدت الأسبوع الماضي إلى الاعتقالات.

ووصف العملية التي تمت بدعم من من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، تشكل ضربة قاسية ضد كل من يحاول دعم فلول التنظيم في العراق.

ونفى راين صحة الأرقام التي تعلنها جمعيات غير حكومية حول عدد القتلى المدنيين جراء ضربات التحالف الجوية في سورية والعراق والتي تحدثت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف مدني، مقرا في الوقت ذاته بأن مدنيين أبرياء قضوا في العمليات الحربية من دون الكشف عن عددهم.