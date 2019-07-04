التحالف: اعتراض طائرات مسيرة حوثية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، في بيان الخميس، اعتراض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار جازان.

وكان الحوثيون أعلنوا الخميس أنهم استهدفوا مطاري جازان وأبها في السعودية بطائرات مسيرة.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن طائرات مسيرة هاجمت مرابض الطائرات الحربية وأهدافاً عسكرية أخرى بمطار جيزان، وعطلت الملاحة فيه.

في المقابل قالت وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصادر لم تسمها إن "الحركة في مطار جازان طبيعية بعد محاولة استهدافه بمقذوف من ميليشيات الحوثي".

وهاجم الحوثيون مرارا أهدافا في السعودية التي تقود تحالفا يقاتلهم في اليمن.

وجيزان هي العاصمة الإدارية لمنطقة جازان في أقصى جنوب غرب السعودية.

واتهم المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، المالكي الحوثيين بإطلاق الطائرات بدون طيار "لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية".