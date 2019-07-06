التحالف: اعتراض طائرات حوثية مسيرة

صرح المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت مساء السبت وأسقطت طائرات مسيرة بدون طيار أطلقها الحوثيون من محافظة صنعاء باتجاه السعودية.

ونفى المالكي معلومات أعلنها الحوثيون من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأكد أنه تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

وذكرت قناة "المسيرة" الإخبارية الفضائية التابعة للحوثيين السبت أنهم هاجموا المطارين السعوديين في أبها وجازان بطائرتين مسيرتين.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثي يحيى ساري، إن الهجومين أسفرا عن تعليق الحركة الجوية في كلا المطارين.

واستخدم الحوثيون طائرات مسيرة بشكل متزايد لاستهداف جنوبي السعودية، بما في ذلك غارتان أخريان على مطار أبها، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح أكثر من 30.

وتعرضت الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية لانتقادات دولية لقتلها مدنيين.