البيض والكوليسترول.. أخبار سارة

كشفت نتائج دراسة فنلندية حديثة عدم وجود علاقة بين استهلاك البيض، الذي هو مصدر رئيسي للكوليسترول، وخطر حدوث السكتات الدماغية لدى الرجال.

ودرس باحثون في جامعة شرق فنلندا بيانات صحية لـ1950 رجلا تتراواح أعمارهم بين 42 و60 عاما، ورصدوا خلال 21 عاما من المتابعة حدوث 217 حالة سكتة دماغية بينهم.

وفي المتوسط، تناول الرجال المشمولين في الدراسة أربع بيضات ونصف بيضة أسبوعيا، وحصلوا على 408 مليغرامات من الكوليسترول يوميا.

ولم يجد الباحثون أية فرق في المخاطر بين الرجال الذين تناولوا في المتوسط أقل من بيضتين أسبوعيا ومن أكلوا أكثر من ست بيضات، وكذلك بين الرجال الذين استهلكوا أقل من 333 مليغرام يوميا من الكوليسترول ومن استهلكوا أكثر من 459 مليغراما.

واتضح أنه حتى بالنسبة للأشخاص الذين يحملون الجين ApoE4 الذين هم أكثر عرضة لتأثيرات الكوليسترول في الدم، لم تكن هناك علاقة بين خطر حدوث السكتة الدماغية واستهلاك البيض والكوليسترول.

وقال المشرف الرئيسي على الدراسة، جيركي فيرتانين الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة شرق فنلندا إنه لا ينصح بأكل الكثير من البيض، الذي هو مصدر رئيسي للكوليسترول، لكنه يقول إن تناول الأصحاء الذين لا يعانون من مشاكل في القلب أو يعانون من مرض السكري بيضة واحدة يوميا لن يسبب لهم مشكلة.