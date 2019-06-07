البيت الأبيض ينفي توجيه دعوة لحفتر

نفى مسؤول رفيع في البيت الأبيض لقناة الحرة صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل الجنرال الليبي خليفة حفتر في واشنطن.

وقال المسؤول إن تلك الأنباء مجرد شائعات وإن الأخبار عن تلقي حفتر دعوة من الرئيس الأميركي غير صحيحة.

وتشن القوات الموالية لما يعرف بـ"الجيش الليبي" بقيادة حفتر منذ الرابع من نيسان/أبريل هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتسببت المعارك حتى الآن في سقوط 562 قتيلا وإصابة 2855 شخصا بجروح، بحسب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.