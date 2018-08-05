حرائق كاليفورنيا.. مساعدات اتحادية للمناطق المتضررة

قال البيت الأبيض الأحد إن الرئيس دونالد ترامب أعلن حرائق الغابات التي تستعر في ولاية كاليفورنيا "كارثة كبيرة"، في خطوة تسهل على السكان والشركات الحصول على أموال اتحادية ومعونات غذائية.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس ترامب أمر بمساعدات اتحادية في المناطق التي تضررت بحرائق الغابات والرياح القوية اعتبارا من 23 تموز/ يوليو وحتى الآن".

وأضاف البيان أن " المساعدات يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل، وقروضا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة".

وارتفعت حصيلة القتلى من جراء الحرائق إلى سبعة، فيما صدرت أوامر بإجلاء المزيد من السكان عن منازلهم في ظل صعوبات تواجه عمال الإطفاء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرياح العاتية.