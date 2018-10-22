البيت الأبيض: ترامب وماكرون ناقشا تطورات ملف خاشقجي

بحث الرئيس دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الظروف المحيطة بوفاة الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وكان خاشقجي انتقل للعيش في الولايات المتحدة العام الماضي وهو كاتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية وناقد لقرارات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت السعودية السبت مقتل خاشقجي بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وفقدان أثره منذ ذلك الوقت.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيسين ناقشا مساء الأحد أيضا تطورات الأزمة السورية.

وكذلك تباحث الزعيمان في شأن إعلان ترامب نيته الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا.