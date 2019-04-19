البيت الأبيض: ترامب بحث مع حفتر مكافحة الإرهاب

قال البيت الأبيض الجمعة إن الرئيس الاميركي دونالد ترامب تحدث هاتفيا يوم الإثنين الماضي مع المشير الليبي خليفة حفتر وبحثا "جهود مكافحة الإرهاب المستمرة وضرورة تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

وذكر البيت الأبيض في بيان أن ترامب "اعترف بدور المشير حفتر المهم في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية".

وأضاف أن الجانبين ناقشا "رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي".

وشنت قوات حفتر قبل نحو أسبوعين هجوما على الضواحي الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس، التي تسيطر عليها قوات تابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وبلغت حصيلة الاشتباكات الدائرة بين الطرفين 205 قتيلا على الأقل و 913 جريحا بحسب حصيلة جديدة لمنظمة الصحة العالمية.