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البيت الأبيض: اجتماع محتمل بين ترامب وشي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جينبينغ باجتماع في بكين عام 2017

قال متحدث باسم البيت الأبيض الخميس إن من المرجح أن يجتمع الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة الـ20 المقرر عقدها في اليابان نهاية الشهر الجاري.

وأبلغ المتحدث هوغن غِدْلي قناة فوكس نيوز التلفزيونية عندما سئل إن كان الزعيمان سيعقدان اجتماعا ثنائيا "يبدو كأننا نسير في ذلك الاتجاه".

وقال ترامب مرارا إنه يتوقع أن يجتمع مع نظيره الصيني أثناء قمة مجموعة الـ20 لبحث النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبدأت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية على واردات البضائع الصينية منذ حوالي عام، متهمة بكين باستخدام وسائل شرسة لإعطاء الشركات الصينية ميزة في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والسيارات الكهربائية.

وتعتقد الولايات المتحدة أن تلك التكتيكات شملت اختراق أجهزة كمبيوتر خاصة بشركات أميركية لسرقة أسرار تجارية، وإجبار الشركات الأجنبية على تسليم تكنولوجيا حساسة في مقابل الوصول إلى السوق الصينية ودعم شركات التكنولوجيا الصينية بشكل غير عادل.

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