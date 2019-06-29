البورصة الأميركية تكسر أرقاما قياسية بالجملة!

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة يوم الجمعة وسجل المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز500 أفضل أداء لشهر يونيو منذ عامي 1938 و1955 على الترتيب.

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 73.38 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 26599.96 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 16.84 نقطة، أو 0.58 بالمئة، ليغلق عند 2941.76 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 38.49 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 8006.24 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسارة مع هبوط داو جونز 0.49 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.33 بالمئة وناسداك 0.32 بالمئة.

لكنها سجلت مكاسب على مدار الشهر مع صعود ناسداك 7.42 بالمئة وداو جونز 7.18 بالمئة وستاندرد آند بورز 6.87 بالمئة.

كما تنهي الربع الثاني من العام على مكاسب مع ارتفاع ستاندرد آند بورز 3.77 بالمئة وناسداك 3.58 بالمئة وداو جونز 2.58 بالمئة.

وسجل المؤشر داو جونز أكبر مكاسب من حيث النسبة المئوية لشهر يونيو منذ عام 1938، في حين سجل ستاندرد آند بورز أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية منذ عام 1955.

وسجل ستاندرد آند بورز أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية للنصف الأول من العام منذ 1997.