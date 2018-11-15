البنتاغون يوضح تكلفة قوة الفضاء

أوضح باتريك شاناهان نائب وزير الدفاع الأميركي الخميس أن تكلفة إنشاء "قوة الفضاء" العسكرية، التي طلب الرئيس دونالد ترامب استحداثها في قرار تنفيذي أصدره في حزيران/ يونيو الماضي، ستبلغ ما بين خمسة إلى 10 مليارات دولار.

وأضاف شاناهان في تصريحات للصحافيين في البنتاغون أن القوة، التي ستعتبر السلاح السادس في القوات المسلحة إلى جانب أسلحة الجيش والجو والبحرية وخفر السواحل ومشاة البحرية (المارينز) ينبغي أن يصادق على تأسيسها مجلس الشيوخ قبل شهر آذار/مارس 2019، وإلا سيتأخر المشروع إلى حين إقرار الموازنة الدفاعية للسنة المالية عام 2021.

ويقول مسؤولو البنتاغون إن قوة الفضاء العسكرية ستتمتع بقدرات تتجاوز سلاح الجو ووكالات الدفاع الصاروخي، ولن تكون معنية بمهمات وكالة "ناسا"، وبالتالي فإن أبرز عملياتها ستكمن في التعامل مع المساحة الخارجية للأرض وحماية أكثر من مئة قمر صناعي أميركي تخدم وكالات الاستخبارات والأمن القومي الأميركية.