البنتاغون ينفي استهداف مدنيين في سوريا

قال المتحدث باسم البنتاغون كولونيل روبرت مانينغ، إن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استهداف سلاح الجوّ الأميركي مواقع مدنيين قرب منطقة الهجين ومحيطها، عارية عن الصحة.

وقال مانيينغ إن 19 غارة نفذت في هذه المنطقة في عطلة نهاية الأسبوع، محملا مجموعات موالية لإيران مسؤولية استهداف المدنيين.

ونفى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا السبت التقارير التي تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة غاراته في منطقة الهجين شرقي سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال السبت إن 43 شخصا غالبيتهم من المدنيين من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش قتلوا جراء غارات في سوريا.