البنتاغون يكشف مسار الدرون المنكوبة

نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خريطة لمسار الطائرة المسيرة وإحداثيات تحركاتها وقال إنها تظهر استهداف إيران لها في المياه الدولية وليس داخل إيران، ردا على اتهام إيران بأن الطائرة كانت قد "انتهكت المجال الجوي الإيراني".

وكان البنتاغون قد نشر رسما بيانيا يوضح موقع الطائرة على خارطة مضيق هرمز الذي تمر منه خمس شحنات النفط العالمي.

وصرح البنتاغون في مؤتمر عبر الفيديو مع المكتب الإعلامي في البنتاغون بأنه "وقت اعتراضها، كانت الطائرة آر كيو-4 على ارتفاع شاهق، وعلى بعد حوالى 34 كلم من أقرب نقطة برية على الساحل الإيراني".