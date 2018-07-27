البنتاغون يعلن عن 'قائمة سوداء' للبرمجيات

كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الجمعة أنها تعمل على إعداد قائمة سوداء لبرمجيات بعينها بهدف منع التعامل مع بائعين يستخدمون شفرات برمجية منشؤها روسيا والصين.

وقالت إيلين لورد وكيلة وزير الدفاع لشؤون المشتريات والتكنولوجيا إن البنتاغون يعمل منذ ستة أشهر على إعداد قائمة للباعة بهدف "عدم شراء" برمجيات منهم.

والهدف من القائمة هو مساعدة مسؤولي عمليات الشراء بوزارة الدفاع وشركائهم الصناعيين على تجنب شراء شفرات تسبب مشكلات للبنتاجون ومورديه، حسب الوزارة.

وأوضحت لورد للصحافيين في قاعة للمؤتمرات بالبنتاغون أن "ما نفعله هو التأكد من عدم شراء برمجيات ذات منشأ روسي أو صيني، على سبيل المثال، وكثيرا ما يصعب تحديد هذا للوهلة الأولى بسبب الشركات المالكة".

وذكرت أن البنتاغون تعاون مع أجهزة الاستخبارات الأميركية وحدد "شركات معينة لا تعمل بطريقة تتسق مع معاييرنا الدفاعية".

ولم تذكر لورد تفاصيل حول القائمة. وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع لوكالة "رويترز" إن تقريرا مرتقبا بشأن سلسلة التوريد العسكري الأميركية سيظهر أن البنتاغون يعتمد على مكونات صينية في بعض العتاد العسكري.