الجهوزية الأميركية لحماية الخليج ومضيق هرمز.. البنتاغون يوضح

قالت متحدثة باسم البنتاغون الاثنين إن القوات الأميركية تعمل مع حلفائها في الخليج وباقي دول العالم "للتأكد من تدفق التجارة والملاحة الحرة في كل المناطق في العالم بما فيها مضيق هرمز".

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية لشؤون القيادة الوسطى ربيكا ريبيرتش للحرة أن الولايات المتحدة لديها "قوات بحرية تعمل بشكل مشترك في المنطقة، وستكون جاهزة عند الحاجة".

وأضافت ريبيريتش أن "القوات الأميركية بدأت بالمراقبة والتقييم بالتزامن مع زيادة النشاط البحري في مضيق هرمز الأسبوع الماضي"، حيث أجرت قوات الحرس الثوري الإيراني مناورات بحرية.

تحديث 19:50 ت غ

قال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روبرت مانينغ إن وزارة الدفاع الأميركية "واكبت" المناورات البحرية الإيرانية في الأيام الماضية في الخليج ولم تسجل أو ترصد أي "تحرش" غير مهني صادر عن القطع البحرية الإيرانية التي شاركت في التمارين.

وأضاف مانينغ في مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون أن آخر "تحرش" بحري إيراني بالقوات البحرية الأميركية يعود إلى شهر آب/أغسطس من العام الماضي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد الأحد أنه أجرى مناورات حربية في الخليج الأسبوع الماضي.

من ناحية ثانية، ذكّر مانينغ أن وزير الدفاع جيم ماتيس سيقيم استقبالا رسميا لوزير الدفاع البريطاني غايڤين وليامسون، الذي سيزور البنتاغون لبحث مجموعة مواضيع عسكرية مشتركة.