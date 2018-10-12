البنتاغون: ماضون في تنفيذ مذكرة التفاهم مع السعودية

قالت المتحدث باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى الأميركية، الكوماندر ريبيكا ريباريتش، إن وزارة الدفاع الأميركية ماضية في تنفيذ "مذكرة التفاهم" التي وقعتها عام 2017 مع المملكة العربية السعودية بقيمة 110 مليار دولار، والتي يمتد تنفيذها على فترة عشر سنوات، تنتهي عام 2027.

وأضافت ريباريتش، أن البنتاغون نفذ مبيعات أولية من "مذكرة التفاهم" المشار إليها، بقيمة 14.5 مليار دولار.

وعلمت "الحرة" أن المبيعات العسكرية التي سـلمت إلى القوات المسلحة السعودية في الفترة الأخيرة، وضمن ما نفذ من "مذكرة التفاهم"، شملت سفنا حربية ودبابات ومروحيات قتالية وبرامج تدريب عليها.