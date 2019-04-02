متحدث: البنتاغون قرر عدم تسليم أنقرة مقاتلات أف-35

قال المتحدث باسم البنتاغون الميجور مايكل أندروز إن وزارة الدفاع الأميركية اتخذت القرار بعدم تسليم أنقرة مقاتلات أف-35 التي كان مقررا أن تنتقل إلى سلاحها الجوي ما بين شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر المقبلين.

وأشار أندروز إلى أن الطيارين الأتراك الذين يجرون تدريبات على المقاتلات في قاعدة "لوك" الجوية في ولاية أريزونا،سيواصلون برنامجهم إلى حين انتهاء مدته الزمنية.

وشدد المسؤول الأميركي أن على السلطات التركية إلغاء صفقة اس-400 الروسية لكي تصطلح الأمور، حسب تعبيره.

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان قد قال قبيل استقباله نظيره المنغولي نياماجين أنكبولد الثلاثاء إنه يتوقع أن يسلم البنتاغون تركيا مقاتلات أف-35 وأن الأتراك سيشترون نظام باتريوت الأميركي وسيلغون صفقة أس-400 مع موسكو.