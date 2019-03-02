البنتاغون: العمليات ضد 'داعش' لن تتوقف

أكد المتحدث باسم البنتاغون كوماندر شون روبرتسون لـ"الحرّة"، أن العمليات ضد "داعش" لم تتوقف وأنها متواصلة لتحرير آخر معاقل الخلافة المزعومة.

ورفض روبرتسون وصف ما يحصل بأنه "انطلاق أو بداية عملية"، مشددا على ان أيّ عمل عسكري يمرّ بمراحل تكتيكية تشهد تكثيفا للعمليات او انخفاضا لها.

وأضاف "وفقا لبيان التحالف الدولي الاثنين الماضي، فإن سلاحي الجوّ والمدفعية التابعين له، نفذ 186 عملية ضد التنظيم بين العاشر من شباط/فبراير الماضي والـ23 منه".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن الخميس أنه جرى استعادة مئة في المئة من الأراضي التي احتلها "داعش".