البنتاغون: لا حرب مع إيران في الأفق

أعلن مسؤولون في البنتاغون الثلاثاء أن تحريك حاملة الطائرات "يو أس أس أبراهام لينكولن" إلى مياه الخليج قد يشمل وضع أربع قاذفات استراتيجية مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات.

وأضاف المسؤولون أن من المرجح أن تكون القاذفات من طراز بي-52، وأوضحوا أنها لم ترسل بعد إلى الشرق الأوسط.

وشدد مسؤول في تصريحات لصحافيين في وزارة الدفاع على أن "لا حرب أميركية-إيرانية تلوح في الأفق"، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من التحركات في الخليج يتمثل في "إظهار قوة الردع العسكرية الأميركية في وجه تهديدات إيران".

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قد قال الأحد إن إدارة الرئيس دونالد ترامب سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط ردا على "مؤشرات وتحذيرات" مثيرة للقلق من إيران، ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا تلين" على أي هجوم على مصالحها أو حلفائها.

وتتكون مجموعة لينكولن البحرية الضاربة من حاملة طائرات "يو أس أس أبراهام لينكولن"، وسفينة "يو أس أس ليتي غولف"، وسفينة "يو أس أس باينبريدج"، وسفينة "يو أس أس نيتز"، والفرقاطة الإسبانية "منديز نونيز".