البنتاغون: لا اتفاق على هيئة أمنية مع تركيا

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) شون روبرتسون الخميس وجود اتفاق نهائي حيال تشكيل هيئة أمنية مشتركة بين الجيشين الأميركي والتركي لتنسيق انسحاب الجنود الأميركيين من شمال سوريا وشرقها.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في وقت سابق الخميس إن أنقرة وواشنطن اتفقتا على قوة مهام مشتركة للإشراف على انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

وجاء تصريح أوغلو في مؤتمر صحافي بواشنطن التي يزورها للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.

وأوضح أوغلو أنه سيتم تقييم المقترحات المتبادلة للطرفين، من أجل إتمام مرحلة انسحاب القوات الامريكية من سوريا دون حدوث مشاكل.