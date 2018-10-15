البنتاغون: رؤساء أركان عرب يحضرون مؤتمر 'أندروز' بمشاركة إسرائيلية

قالت المتحدثة باسم البنتاغون تريشا غيللوبو الاثنين إن رؤساء أركان القوات المسلحة لأكثر من ثمانين دولة سيشاركون في مؤتمر "محاربة عنف المجموعات المتطرفة" في قاعدة "أندروز" الجوية في ولاية ماريلاند الثلاثاء.

وكشفت غيللوبو في حديث مع قناة "الحرة" أن دولا عربية وإسرائيل ستشارك في هذا المؤتمر.

وأكدت المتحدثة مشاركة رؤساء أركان دول الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت والمغرب وباكستان وقطر والسعودية والإمارات وتركيا وإسرائيل.

وأشارت غيللوبو إلى أن عشاء افتتاحيا للمؤتمر سيعقد الليلة في مكتبة الكونغرس تكريما للحاضرين برئاسة رئيس هيئة أركان القوات المشتركة الأميركية جوزيف دانفورد.

ومن المقرر أن تلقي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي كلمة في المناسبة.