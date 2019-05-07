البنتاغون تراجع إجراءات حماية منشآتها بالعراق

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كوماندر شون روبرتسون إن الوزارة تقوم بمراجعة اجراءات الحماية الأمنية لمقارها وقواعدها ومنشآتها في العراق.

وأضاف روبرتسون إن إجراءات الحماية يجب أن تتناسب مع المرحلة الآنية والمقبلة، على ضوء التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان إن واشنطن حذرة تجاه تهديدات إيران في المنطقة، مضيفا أن تدابير اتخذت لمواجهة نزاع مع عصابات متمردة.

وكانت واشنطن قررت إرسال حاملة طائرات وقاذفات قنابل إلى الشرق الأوسط في رسالة لإيران بعد رصد نشاطات تشير إلى تصعيد.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران كانت تخطط لمهاجمة قوات أميركية في العراق وسوريا.