البنتاغون: التقارير عن تحركات 'لنكولن' خاطئة

قالت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة إن التقارير الإعلامية المتعلقة بتحركات حاملة الطائرات "يو أس أس أبراهام لنكولن" خاطئة كلها.

وأضافت المسؤولة في تصريحات لمراسل قناة "الحرة" في البنتاغون أن الوزارة "لن تكشف عن مكان وجود حاملة الطائرات".

وكانت هيئة قناة السويس قد أفادت في التاسع من أيار/مايو بأن حاملة الطائرات لنكولن عبرت القناة في اتجاه البحر الأحمر.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان في الخامس من الشهر الجاري أنه أمر بنشر مجموعة لنكولن البحرية الضاربة المكونة من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن" وقطعا بحرية مرافقة لها ومجموعة قاذفات، ردا على مؤشرات حول وجود تهديد جدي من قبل قوات النظام الإيراني.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن نشر مجموعة الحاملة الهجومية يهدف لإثبات أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا تلين" على أي هجوم.