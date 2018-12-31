البشير: خارطة طريق للخروج من الأزمة

أكد الرئيس السوداني عمر البشير في كلمة بمناسبة عيد الاستقلال الإثنين أن مؤسسات الدولة وضعت خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية، بعد خروج تظاهرات تخللتها أعمال عنف خلال الأسابيع الماضية.

وقال البشير إن "ظروفا اقتصادية ضاغطة أضرت بالمواطنين لأسباب داخلية وخارجية" مشيرا إلى أن بلاده على "وشك تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعودة إلى مسار التنمية الشاملة".

وأشار إلى مراجعة الميزانية بمنهج يعتمد على البرامج والمشروعات بدلا من نظام البنود التقليدية، وإبقاء الدعم وزيادة الرواتب وعدم إضافة أي أعباء جديدة.

وأكد "تعزيز وتوسيع المشاركة في إدارة الدولة لجميع أطياف الشعب وقواه السياسية والمجتمعية دون إقصاء أو تفرقة".

وأكد الالتزام بإجراء الانتخابات في 2020 في أجواء "حرة ونزيهة"، داعيا القوى السياسية للمشاركة فيها "بروح التنافس الوطني الشريف"، وفق "مبدأ التداول السلمي للحكم".

وأكد الالتزام التام بتوصيات الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، داعيا المعارضة إلى الانضمام إلى وثيقة هذا الحوار.

وتعهد البشير بأن يكون وضع الدستور الدائم للبلاد "ملحمة وطنية يشارك فيها الجميع دون إقصاء".

وأشار إلى التعاون الثنائي مع بعض الدول لإقامة شراكات اقتصادية تستهدف "دعم بنية الإنتاج الوطني" ومن بين هذه الدول الصين وتركيا وروسيا ودول خليجية.

وناشد القوى السياسية والحزبية "المساهمة الراشدة" للتعاطي مع قضايا الوطن.