Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

البرلمان العراقي يقيل محافظ نينوى

سكان وأهالي ضحايا على ضفة دجلة في الموصل بعد غرق العبارة

قرر مجلس النواب العراقي إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه بناء على طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتأتي هذه الإقالة على خلفية مصرع عشرات العراقيين الخميس في انقلاب عبارة بالموصل.

وكان عبد المهدي اقترح على البرلمان إقالة العاكوب بسبب "الإهمال والتقصير ... والتسبب بإهدار المال العام واستغلال المنصب الوظيفي".

وغرق العبارة، التي كانت تقل عائلات إلى موقع ترفيهي على جزيرة في نهر دجلة الخميس، هو أكثر حادث منفرد يؤدي إلى سقوط قتلى بالموصل الواقعة في شمال البلاد منذ استعادتها من تنظيم داعش في صراع دام ومدمر عام 2017.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG