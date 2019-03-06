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البرلمان السوداني يناقش حالة الطوارئ

مظاهرة ضد نظام البشير في السودان

عقد البرلمان السوداني الأربعاء جلسة طارئة للنظر في مرسوم إعلان الطوارئ والقوانين المصاحبة لها التي أعلنها الرئيس عمر البشير في الـ22 من فبراير الماضي.

وأودع وزير العدل محمد أحمد سالم مرسوم البشير الخاص بالطوارئ لدى البرلمان.

وقال سالم إن الدولة اضطرت إلى اللجوء إلى فرض حالة الطوارئ لمواجهة "المهددات الجسيمة".

وأعلنت المعارضة رفضها لإعلان الطوارئ وطالبت بإلغائها فيما أعلن تجمع المهنيين المعارض الأربعاء عن تنفيذ حملات للتوعية بـ"أساليب المقاومة السلمية في العاصمة والولايات".

ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، لكن الاحتجاجات تحولت إلى تظاهرات ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

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