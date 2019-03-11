البرلمان السوداني يجيز حالة الطوارئ

أجاز البرلمان السوداني الاثنين قانون الطوارئ وخفض مدته من سنة إلى ستة أشهر.

وكانت اللجنة السودانية المعنية بدراسة مرسوم الطواريء قد اقترحت الاثنين تقصير مدة الطوارئ.

وقال رئيس اللجنة أحمد التجاني خلال جلسة للبرلمان: "توصي اللجنة بتقصير فترة الطوارئ لستة أشهر ويكون (القرار) في حيز التنفيذ منذ بدء إعلانه".

وكان الرئيس عمر البشير قد قرر في 22 شباط/ فبراير الماضي حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وفرض الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة عام، على حلفية المظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ نحو أربعة أشهر.

وكان يتعين على البرلمان إجازة المرسوم الرئاسي في غضون شهر.

وندد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في السودان، بإعلان الطوارئ وقال في تغريدة الاثنين "إن النظام القمعي تجاوز كل القوانين الإنسانية والأعراف الدولية، بإعلانه لقانون الطوارئ غير الدستوري".

ودعا التجمع إلى عصيان مدني الأربعاء الموافق 13 آذار/ مارس لتأكيد رفضه لقانون الطوارئ، وتصميمه على إسقاط النظام الحاكم في السودان:

والأحد قضت إحدى محاكم الطوارئ في أم درمان بالسجن أسبوعا، والغرامة، على نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، إثر إدانتها بالمشاركة في تظاهرات مناوئة للنظام.