البرلمان الجزائري يقر الشغور الرئاسي

ثبت البرلمان الجزائري الثلاثاء شغور منصب رئيس الجمهورية بعد أيام من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة طبقا للمادة 102 من الدستور.

وصوت 453 نائبا من أصل 455 لصالح إثبات الشغور الرئاسي.

وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب الرئاسة لمدة 90 يوما.

وسيظل بن صالح في المنصب حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وقال بن صالح عقب توليه المنصب: "سوف أعمل لتحقيق مطالب الشعب الجزائري"، مشيرا إلى الشعب يطالب بجزائر جديدة وديموقراطية تتسع للجميع.

ويرفض المتظاهرون الجزائريون بن صالح ويعتبرونه وجها من وجوه النظام الذين يطالبون برحيله.

وتشهد الجزائر الثلاثاء تظاهرات طلابية تطالب بتنفيذ مطالب الحراك.