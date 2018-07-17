البرلمان التونسي يلزم المسؤولين الإفصاح عن مكاسبهم

صادق البرلمان التونسي الثلاثاء على قانون جديد يلزم المسؤولين الحكوميين بالإفصاح عن مكاسبهم وثرواتهم.

ويهدف القانون إلى مكافحة الإثراء غير المشروع للمسؤولين في القطاع الحكومي.

وأقر البرلمان مشروع القانون بعد موافقة 126 نائبا، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت، ولم يصوت أي نائب ضده، وفقا لما نشره البرلمان على موقعه الرسمي.

ويشكل الفساد أحد أهم الملفات التي تواجهها الحكومة التونسية، وقد شكلت مكافحة الفساد أحد شعارات الثورة التي اطاحت في 2011 بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وجعل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد منذ 2017 مكافحة الفساد إحدى أولويات حكومته.