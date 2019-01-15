البرلمان البريطاني يرفض خطة بريكست

رفض مجلس العموم البريطاني خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بريكست.

وصوت 432 نائبا ضد الخطة فيما صوت 202 من النواب لصالحها.

وكانت ماي ناشدت النواب، قبل التصويت، المصادقة على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الواجب يفرض عليهم تطبيق ما صوت من أجله البريطانيون في الاستفتاء الذي أجري عام 2016.

وقالت ماي مخاطبة النواب "أعتقد أن الواجب يفرض علينا تطبيق القرار الديموقراطي للشعب البريطاني"، محذرة النواب من أن الاتحاد الأوروبي لن يعرض "اتفاقا بديلا".

وأضافت أن "المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا في هذا التوقيت كبيرة جدا، لأنه قرار تاريخي سيحدد مستقبل بلادنا لأجيال".

