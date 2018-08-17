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البرلمان الباكستاني ينتخب عمران خان رئيسا للوزراء

عمران خان

انتخب البرلمان الباكستاني الجمعة نجم الكريكيت السابق عمران خان رئيس للوزراء بعد فوز حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه بأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال رئيس البرلمان أسد قيصر إن خان حاز على 176 صوتا، فيما كان يحتاج إلى أغلبية من 172 صوتا. وحصل منافسه شهباز شريف من حزب الرابطة الإسلامية على 96 صوتا.

وفاز حزب حركة الإنصاف في الانتخابات التي أجريت في 25 تموز/يوليو لكنه سيحتاج لدعم من المستقلين والأحزاب الأصغر لأنه لا يملك عددا كافيا من المقاعد في البرلمان لتشكيل حكومة أغلبية.

وشككت أحزاب معارضة في أعقاب الانتخابات التشريعية بحدوث تلاعب فيها. وعرض خان في كلمة ألقاها عقب فوز حزبه بالانتخابات التحقيق في مزاعم المعارضة.

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