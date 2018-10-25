البرلمان الأوروبي يستبعد عدم علم بن سلمان بقتل خاشقجي

اعتبر البرلمان الأوروبي الخميس أن من "المستبعد بشدة" أن تكون جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول نفذت "من غير علم" ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ورأى النواب الأوروبيون في قرار اعتمد بـ325 صوتا مقابل صوت واحد ضده وامتناع 19 نائبا عن التصويت، أن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الاستعداد لـ"فرض عقوبات محددة الهدف" على الرياض.

وطالب النواب بفرض "حظر على الأسلحة" على مستوى الاتحاد، مشيرين في القرار إلى أن "السيطرة المطلقة لمحمد بن سلمان آل سعود على أجهزته الأمنية يجعل فرضية أن عملية جرت من غير علمه أو خارج سيطرته أمرا مستبعدا بشدة".

ورأوا أن قتل خاشقجي يندرج "في سياق موجة من القمع على نطاق واسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحافيين وكتاب ومدونين بارزين".

وتابعوا أن هذا القمع "تكثف منذ أن باشر محمد بن سلمان العمل على تعزيز سيطرته على أجهزة الأمن الوطنية".

ودعا البرلمان الأوروبي في قراره السلطات السعودية إلى "كشف مكان جثة الصحافي"، مذكرا بأن "ممارسة الإخفاء القسري والتصفيات خارج القانون بشكل منهجي تشكل جريمة بحق الإنسانية".

وحذر من أنه "إذا ما نسب اختفاء جمال خاشقجي واغتياله إلى عناصر سعوديين، فمن الواجب محاسبة الأفراد ومؤسسات الدولة على السواء على ذلك" مطالبين بـ"تحقيق دولي مستقل ومحايد".

وقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول حين قصدها في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر لإتمام معاملات إدارية. وبعدما نفت المملكة مقتله على مدى أيام، أقرت الرياض تحت الضغط الدولي بقتله في عملية نفذها "عناصر غير منضبطين".

وفي أول تصريحات علنية له حول القضية، قال ولي العهد الأربعاء إن قتل خاشقجي "حادث بشع"، متعهدا بمعاقبة "كل مجرم ومذنب" بالتعاون مع أنقرة.