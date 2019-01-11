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البرد يقتل سيدة مسنة.. مصريون: من المسؤول؟

سيدة مسنة دون منزل

عندما تتوفى سيدة، تناهز الـ 54 عاما، من البرد، من يكون المسؤول؟ يتساءل مصريون.

منى الششتاوي عثر على جثتها في أحد شوارع مدينة المحلة في محافظة الغربية، بعد وفاتها من شدة البرد، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

مواطنون اتهموا سلطات المدينة برفض تقديم المساعدة للسيدة المسنة، وشنوا حملة على محافظ الغربية هشام السعيد، وفقا لصحيفة المصري اليوم.

السعيد من جهته نفى أن تكون السيدة قد توفت أمام مقر الحي الأول في المدينة أو أنها طلبت مساعدة من المسؤولين.

وقال السعيد، حسب الإعلام المحلي، إن الششتاوي توفت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، مشيرا إلى أنها اعتادت التسول في شوارع المدينة.

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