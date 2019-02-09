بالصور... نائبة برازيلية تؤدي القسم بلباس 'فاضح'

تعرضت النائبة في البرلمان البرازيلي " أنا باولا دا سيلفا" إلى انتقادات لاذعة في بلادها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لباس وصفه منتقدوها بـ "الفاضح" خلال أدائها القسم بمجلس الشيوخ الاتحادي.

داسيلفا، التي شغلت سابقا منصب عمدة مدينة بومبيناس لولايتين، أبدت في تصريحات صحافية استغرابا لاهتمام المتابعين بهندامها "على حساب ما قدمته وتنوي تقديمه لبلادها".

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن داسيلفا قولها "أعتقد أن الناس تعودوا على رؤية الرجال فقط في مجلس الشيوخ" وتابعت "لا توجد سوى خمس نساء، لدينا طريق طويل يجب أن نسلكه في سبيل تغيير هذا الوضع".

وأوضحت داسيلفا أنها اختارت الفستان الذي اعتقدت أنه الأفضل ولم تنو الإساءة لأحد.

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