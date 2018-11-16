البرازيل تفوز على الأوروغواي وديا

فازت البرازيل على الأوروغواي بهدف مقابل لا شيء في مباراة دولية ودية في كرة القدم الجمعة على استاد "الإمارات" في لندن، بهدف حمل توقيع أغلى لاعب في العالم نيمار من ركلة جزاء.

وتستعد البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، لنهائيات كوبا أميركا الصيف المقبل على أرضها، فيما عجزت الأوروغواي عن تحقيق أول فوز على البرازيل منذ 2001.

واستهلت البرازيل المباراة بعدما فازت في كل مبارياتها بعد خروجها من ربع نهائي كأس العالم أمام بلجيكا، فسجلت 10 أهداف ولم تهتز شباكها.

وحصلت البرازيل على ركلة جزاء جدلية بعد خطأ من دييغو لاكسالت على دانيلو، ترجمها نيمار مسجلا هدف المباراة الوحيد والستين في مسيرته مع منتخب بلاده.

وتلعب البرازيل في مباراة ودية ثانية ضد الكاميرون الثلاثاء.