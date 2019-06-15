Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
رياضة

البرازيل تفتح كوبا أميركا بفوز مقنع

كوتينيو يحتفل بتسجيله الهدف الثاني للبرازيل

سجلت البرازيل صاحبة الأرض ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، واستفادت من ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، لتفوز بثلاثية نظيفة على بوليفيا في افتتاح كأس كوبا أميركا لكرة القدم الجمعة.

وأحرز فيليب كوتينيو هدفين متتالين في بداية الشوط الثاني وأضاف البديل إيفرتون الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 85.

وأصبح رصيد البرازيل، التي ارتدت القميص الأبيض في مباراة رسمية لأول مرة منذ عام 1957، ثلاث نقاط في المجموعة الأولى التي تضم أيضا بيرو وفنزويلا.

وظهر المنتخبان بشكل متواضع في الشوط الأول قبل احتساب ركلة جزاء للبرازيل في بداية الشوط الثاني بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

ونفذ كوتينيو ركلة الجزاء بنجاح ثم أضاف الهدف الثاني بضربة رأس من مدى قريب بعد كرة عرضية من روبرتو فيرمينو قبل أن يختتم إيفرتون الثلاثية بشكل مميز بتسديدة من حافة المنطقة.

Back to top
XS
SM
MD
LG