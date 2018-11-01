البرازيل تعتزم نقل سفارتها إلى القدس

أكد الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو الخميس أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وكتب بولسونارو على تويتر "كما سبق أن أعلنا خلال الحملة الانتخابية، نعتزم نقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس".

As previously stated during our campaign, we intend to transfer the Brazilian Embassy from Tel-Aviv to Jerusalem. Israel is a sovereign state and we shall duly respect that. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 1, 2018

وأضاف أن "إسرائيل دولة تتمتع بالسيادة وعلينا أن نحترم ذلك كما ينبغي".

وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة نقلت سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.