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البحرين توقف إصدار تأشيرات للقطريين

المنامة

أعلنت البحرين الثلاثاء إيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين مع استثناء فئتين منهم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الخاصة بالقرارات المتصلة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وأوضحت الوكالة أن القرار يستثني الطلبة القطريين الذين يدرسون في المملكة وكذلك القطريين الذين يحملون تأشيرات ما زالت سارية الصلاحية.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017، بعد أن اتهمت الدوحة بتمويل الجماعات الإرهابية، وهي اتهامات ترفضها قطر.

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