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رياضة

البحرين تودع كأس آسيا

منتخب البحرين ودع كأس آسيا بعد الخسارة من كوريا الجنوبية

اهتزت شباك البحرين في الوقت الإضافي لتخسر 2-1 أمام كوريا الجنوبية وتودع الثلاثاء كأس آسيا لكرة القدم من دور الستة عشر.

وأحرز البديل كيم جين سو هدف الفوز للمنتخب الكوري بضربة رأس في الدقيقة 107، بعد أن كان هدف محمد الرميحي عادل النتيجة بين المنتخبين في الشوط الثاني للمباراة.

وتلتقي كوريا الجنوبية في دور الثمانية مع قطر أو العراق في أبوظبي الجمعة، وفي المقابل سيشعر ميروسلاف سوكوب مدرب البحرين بخيبة أمل بعد أن قدم فريقه عرضا مليئا بالكفاح والحماس أمام منافس يفوقه بفارق 60 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).

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