سفارة البحرين في دمشق تستأنف عملها

أعلنت البحرين استئناف العمل في سفارتها في سوريا، ما يعكس الجهود الجديدة التي تبذلها دول الخليج لتحسين العلاقات مع الرئيس بشار الأسد.

وقال وزارة الخارجية البحرينية في بيان إنها "تعلن استمرار العمل في سفارة مملكة لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، علما بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها".

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة أنباء البحرين أن "الرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع".

وأكدت الوزارة حرص البحرين على استمرار العلاقات مع سوريا وأهمية "تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية".

وتأتي الخطوة البحرينية بعد إعلان الإمارات استنئاف العمل بسفارتها في دمشق.

وسحبت دول مجلس التعاون الخليجي وبينها البحرين، سفراءها من دمشق في شباط/فبراير 2012 متهمة النظام السوري بارتكاب "مجزرة جماعية ضد الشعب الأعزل" في إشارة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية قبل تحولها إلى حرب أهلية تسببت في مقتل أكثر من 360 ألف شخص.