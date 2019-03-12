حكيم العريبي يحصل على الجنسية الأسترالية

حصل لاعب كرة القدم حكيم العريبي الذي فر من البحرين واحتجز في سجن تايلاندي لعدة أشهر، على الجنسية الأسترالية الثلاثاء.

وقال العريبي لصحافيين في ملبورن بعد مراسم منحه الجنسية على ضفاف نهر يارا "أنا أسترالي الآن. أنا سعيد للغاية بأنني في أمان".

وبعد مراسم منح الجنسية، قابله رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي قاد حملة ضغط من أجل إطلاق سراحه في تايلاند، كما منحه دبوسا بألوان علم أستراليا من على طية صدر سترته.

وقال موريسون "لدي شارة صغيرة كنت سأعطيها لك اليوم، لكني سأعطيك شارتي الخاصة"، مضيفا "بالتأكيد إنه ليوم رائع ذلك الذي نرحب فيه بدخولك إلى العائلة الأسترالية".

وذكرت وكالة أسوشييتد برس الأسترالية أن العريبي كان ضمن ما يزيد على 200 شخص من 44 دولة تعهدوا بالولاء لأستراليا وتم منحهم الجنسية في الاحتفال بعد أن اجتازوا اختبار الجنسية.

يذكر أن العريبي البالغ 25 عاما، غادر البحرين في عام 2014 بعد اتهامه بارتكاب جرائم خلال احتجاجات في عام 2011.

ونفى الشاب تلك الاتهامات وحصل على وضع لاجئ في أستراليا. لكن بعد نشرة صادرة من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) من أجل اعتقاله بناء على طلب من البحرين، ألقت السلطات التايلاندية القبض عليه في تشرين الثاني/نوفمبر عندما سافر إلى بانكوك لقضاء شهر العسل. وعاد العريبي إلى ملبورن قبل شهر.