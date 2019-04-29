البحرية الأميركية: صور الطائرة الإيرانية تعود لأعوام خلت

أعلنت البحرية الأميركية أن الصور التي التقطتها طائرة عسكرية إيرانية بدون طيار حلقت فوق حاملة طائرات أميركية تبحر في الخليج "تعود لأعوام خلت".

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" شريط فيديو على موقعها الأحد تظهر طائرة بلا طيار زرقاء كتب عليها "أبابيل 3" بالأحرف الفارسية واللاتينية وهي تقلع من مدرج صحراوي قريب من شاطئ البحر.

وكتبت تسنيم أن التسجيل الذي ترافقه موسيقى فيلم أشبه بأفلام التشويق، صورته القوة البحرية للحرس الثوري.

لكن الضابط كلوي مورغان، المتحدثة باسم القيادة المركزية للقوات البحرية قالت لوكالة الصحافة الفرنسية في رسالة بالبريد الإلكتروني "يبدو أن الصور التي بثها الإيرانيون مؤخرا (...) تعود لأعوام خلت أثناء عملية الانتشار الأخير لحاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور (سي في إن 69)".

وبعد إقلاع الطائرة المسيرة، تظهر لقطات من الجو لسفينتين حربيتين في البحر تابعتين كما يبدو لحاملة. طائرات اقتربت منها الكاميرا.

ويظهر على سارية حاملة الطائرات رقم 69 مكتوبا بالأحرف الكبيرة.

وبعد ذلك يعرض التسجيل بشكل معلومات مضافة إلى الصورة تفاصيل عن أرقام عدة طائرات متوقفة على متن السفينة وبعضها يرى بالعين المجردة، ولا سيما أرقام طائرتي استطلاع أميركيتين من طراز "أواكس" وبعض المقاتلات "اف 18".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في الثامن من نيسان/أبريل إدراج الحرس الثوري على "لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية".