البابا يقبل استقالة أسقف لوس أنجليس

وافق البابا فرنسيس الأربعاء على استقالة الأسقف المساعد للوس أنجليس ألكسندر سالازار الذي يشتبه في أنه تصرف بشكل "غير لائق له مع قاصر".

وذكر بيان صادر عن أبرشية لوس أنجليس ونقله الفاتيكان أنه بعد تحقيق أجري في ولاية كاليفورنيا، اعتبر هذا الادعاء "جديرا بالمصداقية".

وفي 2005 بعد سنة على رسامته أسقفا، وصلت إلى الأسقفية معلومة عن سلوك غير لائق مع قاصر يتعلق به في حادثة تعود إلى التسعينيات عندما كان كاهن رعية.

ولم يؤد تحقيق للقضاء المدني في 2002 إلى محاكمة، لكن أسقفية لوس أنجليس قررت رفع المسألة إلى الفاتيكان.

وكان مجمع العقيدة والإيمان الذي ينظر في هذه الملفات في الفاتيكان، قد فرض "تدابير احترازية" تتعلق بالأسقف سالازار الذي أنكر أي سوء تصرف.

ويقول رئيس أساقفة لوس أنجليس خوسيه غوميز في البيان إنه حصل آنذاك على الإذن بنقل هذه الحالة إلى لجنة تحقيق مستقلة أنشأتها الأسقفية التي اعتبرت في نهاية المطاف أن الإدعاء يتمتع "بمصداقية".

وكتب غوميز أن "هذه القرارات قد اتخذت بسبب الحرص الشديد على شفاء ضحايا التجاوزات والتصالح معهم، ومن أجل مصلحة رسالة الكنيسة".

وخلص إلى القول "فلنكن على مقربة من الضحايا الذين وقعوا ضحية التجاوزات، عبر صلواتنا وتصرفاتنا".