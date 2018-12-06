البابا فرانسيس يزور الإمارات

أعلن الفاتيكان الخميس أن البابا فرانسيس سيزور أبوظبي ما بين الثالث والخامس من شباط/فبراير للمشاركة في حوار عالمي بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية".

وأوضح المتحدث باسم الفاتيكان أن فرانسيس سيلبي بذلك دعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان والكنسية الكاثوليكية في دولة الإمارات.

وكان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد قد سلم دعوة إلى البابا في حزيران/يونيو الماضي، في حين قام ولي عهد أبو ظبي بزيارة للفاتيكان في أيلول/سبتمبر 2016.

وأعرب محمد بن زايد عن سعادته بالزيارة المرتقبة للبابا، وكتب على تويتر الخميس "يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس".

وأضاف أن بلاده تتطلع للزيارة التاريخية واصفا البابا بأنه "رمز عالمي من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية".

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان والإمارات في 2007، وعينت أبو ظبي في 2010 حصة العتيبة سفيرة لدى دولة الفاتيكان.