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البابا يرغب في زيارة العراق العام المقبل

البابا فرانسيس في قداس الأحد في ميدان القديس بطرس في الفاتيكان

عبر البابا فرانسيس عن رغبته في زيارة العراق عام 2020، للمساهمة في "نشر الخير"، وفقا لخطاب ألقاه في استقبال المشاركين باجتماع المساعدات للكنائس الشرقية، الإثنين.

وقال البابا إن "فكرة ملحة" تخطر بباله عند التفكير بالعراق، معللا سبب رغبته بالزيارة "حتى يتمكن (البلد) من المضي قدما من خلال مشاركة سلمية ومتعاونة في بناء الخير العام".

وأعرب البابا عن أمله بعدم وقوع العراق "من جديد في التوترات الناشئة عن النزاعات بين القوى الإقليمية".

وساهمت التوترات المتصاعدة في العراق من منع البابا فرانسيس من زيارته سابقا، إذ ذكر الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، أن الحد الأدنى من الشروط الأمنية "لم تكن مستوفاة" خلال زيارته للعراق في كانون الثاني/يناير.

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