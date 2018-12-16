بروكسل.. تظاهرة ضد ميثاق الهجرة  

تظاهر الآلاف الأحد في بروكسل رفضا لميثاق الأمم المتحدة للهجرة، في إطار تحرك دعت إليه منظمات يمينية متطرفة وتخللته مواجهات مع قوات الأمن.

وأحصت الشرطة 5500 متظاهر تجمعوا في الحي الأوروبي. ورفعت لافتات كتب عليها "شعبنا أولا" و"ضقنا ذرعا، أغلقوا الحدود" فيما طالبت شعارات باستقالة رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال.

وبدأت التظاهرة بهدوء ثم رشق متظاهرون قوات الأمن بمقذوفات وتعرضوا لواجهات مباني الاتحاد الأوروبي.

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفريق مثيري الشغب.

واعتقل نحو 70 شخصا لمشاركتهم في ارتكاب تجاوزات بحسب ما نقلت وكالة بلغا للأنباء عن مسؤول محلي في بروكسل.

في المقابل، شارك نحو 1000 شخص في تظاهرة سلمية مضادة طالبت بعدم تهميش المهاجرين في حي آخر من بروكسل، وفق الشرطة.

وكانت السلطات في بروكسل حظرت هاتين التظاهرتين خشية اندلاع مواجهات. لكن مجلس الدولة البلجيكي ألغى الحظر، معتبرا أن دوافعه غير "كافية" للحد من حرية التظاهر.

وأطلق معارضو ميثاق الامم المتحدة للهجرة الذي أقره أكثر من 150 بلدا الاثنين بينها بلجيكا، تسمية "مسيرة ضد مراكش" على تحركهم، في إشارة إلى المدينة المغربية التي شهدت الموافقة الرسمية على الميثاق.

ويتضمن الميثاق المذكور سلسلة مبادئ، مثل الدفاع عن حقوق الإنسان والطفل ودمج المهاجرين.

ويدعو أيضا إلى منع الاعتقالات التعسفية في حين يرى معارضوه أنه يشجع على تدفق فوضوي للمهاجرين.

ورغم طابعه غير الملزم، تسبب الميثاق بأزمة داخل الحكومة البلجيكية، فقد انسحب الوزراء القوميون الفلمنكيون الأحد الفائت من الحكومة التي يترأسها الليبرالي الفرنكوفوني شارل ميشال، رافضين دعم بلجيكا للنص الأممي.

البابا يدعم الميثاق

أعرب البابا فرنسيس الأحد عن دعمه ميثاق الأمم المتحدة العالمي للهجرة، داعيا المجموعة الدولية إلى التعامل "بمسؤولية وتضامن وتعاطف" مع المهاجرين.

وقال البابا أمام آلاف المصلين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إن "الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ونظامية، على أن يكون إطارا مرجعيا للمجموعة الدولية، قد أقر الأسبوع الماضي في مراكش".

وأضاف البابا الذي جعل من الدفاع عن المهاجرين نقطة قوية خلال حبريته، "لذلك أتمنى أن تتمكن المجموعة الدولية من أن تعمل، بفضل هذا الميثاق العالمي، بمسؤولية وتضامن وتعاطف حيال الذين غادروا بلدانهم لأسباب مختلفة".

وقد تبنى أكثر من 150 بلدا الاثنين في مراكش الميثاق العالمي للأمم المتحدة حول الهجرة.

ويحدد الميثاق غير الملزم، مبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية، ويقدم لائحة بمختلف خيارات التعاون كتبادل المعلومات والخبرات وإدماج المهاجرين.

ويدعو إلى منع الاعتقالات التعسفية، ولا يجيز التوقيفات إلا باعتبارها الحل الأخير.