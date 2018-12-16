البابا يدعم الميثاق العالمي للهجرة

أعرب البابا فرنسيس الأحد عن دعمه ميثاق الأمم المتحدة العالمي للهجرة، داعيا المجموعة الدولية إلى التعامل "بمسؤولية وتضامن وتعاطف" مع المهاجرين.

وقال البابا أمام آلاف المصلين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إن "الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ونظامية، على أن يكون إطارا مرجعيا للمجموعة الدولية، قد أقر الأسبوع الماضي في مراكش".

وأضاف البابا الذي جعل من الدفاع عن المهاجرين نقطة قوية خلال حبريته، "لذلك أتمنى أن تتمكن المجموعة الدولية من أن تعمل، بفضل هذا الميثاق العالمي، بمسؤولية وتضامن وتعاطف حيال الذين غادروا بلدانهم لأسباب مختلفة".

وقد تبنى أكثر من 150 بلدا الاثنين في مراكش الميثاق العالمي للأمم المتحدة حول الهجرة.

ويحدد الميثاق غير الملزم، مبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية، ويقدم لائحة بمختلف خيارات التعاون كتبادل المعلومات والخبرات وإدماج المهاجرين.

ويدعو إلى منع الاعتقالات التعسفية، ولا يجيز التوقيفات إلا باعتبارها الحل الأخير.