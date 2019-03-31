Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

البابا لمسيحيي المغرب: لا تبشّروا

البابا فرانسيس يقيم قداسا في ستاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط Photo: AFP

حضر حوالي 10 آلاف مسيحي، غالبيتهم من الأجانب يمثلون نحو 60 دولة، القداس الذي أقامه البابا فرانسيس في المغرب.

وأقيم القداس في استاد العاصمة المغربية الرباط الأحد، في آخر فعاليات جدول زيارة البابا التي استغرقت يومين.

البابا فرانسيس يقيم قداسا في ستاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط
البابا فرانسيس يقيم قداسا في ستاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط

وفي خطاب ألقاه في كاتدرائية الرباط ضمن فعاليات اليوم الثاني لزيارته المملكة بدعوة من الملك محمد السادس، حذر البابا فرنسيس الأحد مسيحيي المغرب من القيام بأية أنشطة تبشيرية.

وقال البابا متوجهاً إلى الحاضرين في هذه الكاتدرائية الواقعة وسط العاصمة الرباط "إن دروب الرسالة لا تمر من خلال أنشطة التبشير التي تقود دوما إلى طريق مسدود".

وخرج عن نص خطابه المكتوب ليؤكد "رجاء لا تبشير!"، مذكرا الحاضرين أن "رسالتنا كمعمدين وكهنة ومكرسين لا يحددها بشكل خاص العدد أو المساحة التي نشغلها، وإنما القدرة على خلق التغيير والدهشة والتعاطف".

البابا خلال إحيائه قداسا في الرباط حضره نحو 10 آلاف شخص
البابا خلال إحيائه قداسا في الرباط حضره نحو 10 آلاف شخص

وتابع وسط تصفيق الحاضرين "عدد المسيحيين في هذا البلد صغير، لكن هذا الواقع ليس بمشكلة في نظري، رغم أنني أدرك أنه قد يصعب عيشه أحيانا بالنسبة للبعض".

ويحتضن المغرب أقليّة صغيرة من المسيحيين أكثرية أفرادها مهاجرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء يمارسون شعائرهم بكل حرية.

ويضطر معتنقو المسيحية من المغاربة إلى التخفّي ويمكن أن يتعرضوا للملاحقة إذا جاهروا باعتناق دين آخر غير الإسلام وذلك بموجب قانون يجرّم التبشير.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG