البابا لمسيحيي المغرب: لا تبشّروا

حضر حوالي 10 آلاف مسيحي، غالبيتهم من الأجانب يمثلون نحو 60 دولة، القداس الذي أقامه البابا فرانسيس في المغرب. وأقيم القداس في استاد العاصمة المغربية الرباط الأحد، في آخر فعاليات جدول زيارة البابا التي استغرقت يومين.

وفي خطاب ألقاه في كاتدرائية الرباط ضمن فعاليات اليوم الثاني لزيارته المملكة بدعوة من الملك محمد السادس، حذر البابا فرنسيس الأحد مسيحيي المغرب من القيام بأية أنشطة تبشيرية. وقال البابا متوجهاً إلى الحاضرين في هذه الكاتدرائية الواقعة وسط العاصمة الرباط "إن دروب الرسالة لا تمر من خلال أنشطة التبشير التي تقود دوما إلى طريق مسدود". وخرج عن نص خطابه المكتوب ليؤكد "رجاء لا تبشير!"، مذكرا الحاضرين أن "رسالتنا كمعمدين وكهنة ومكرسين لا يحددها بشكل خاص العدد أو المساحة التي نشغلها، وإنما القدرة على خلق التغيير والدهشة والتعاطف".