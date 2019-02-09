البابا سيزور معهد إعداد أئمة في المغرب

أعلن الفاتيكان السبت جدول زيارة البابا فرنسيس المقررة للمغرب يومي 30 و31 آذار/مارس المقبل.

وسيلتقي البابا خلال زيارته الملك محمد السادس وقساوسة وراهبات، وسيترأس قداسا للطائفة الكاثوليكية في المملكة.

وتشمل الزيارة أيضا لقاء للبابا مع مهاجرين في المغرب، وزيارة لمعهد إعداد أئمة يسعى لمواجهة التطرف الإسلامي وزياة لمركز اجتماعي خارج العاصمة الرباط.

ويعتبر المغرب نفسه منذ زمن بعيد حليفا رئيسيا في محاربة التطرف، وكثيرا ما يوجه الملك محمد السادس انتقادات للمتشددين والخطاب الإسلامي الراديكالي.



وسعت الحكومة المغربية منذ عقود للإشراف على التعليم الديني لجالياتها في الخارج لمنع تطرف أبنائها.

وتأتي زيارة البابا المرتقبة بعد زيارته للإمارات العربية المتحدة حيث وقع وثيقة أخوة تاريخية مع إمام سني بارز وسعى لتشجيع الإسلام الوسطي والعلاقات بين الأديان.



