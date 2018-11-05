هؤلاء قد يصنعون التاريخ

تحظى الانتخابات النصفية هذا العام باهتمام بالغ... اهتمام تجلى في نسبة الذين انتخبوا مبكرا، وقد تجاوز عددهم قبل يوم واحد من الاقتراع 32 مليونا، حسب مصادر صحفية.

وتوقع مراقبون أن تصل نسبة التصويت المبكر 50 في المئة من مجمل الأصوات، وهو ما لم تشهده أي انتخابات نصفية في الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي.

الأرقام القياسية لانتخابات هذا العام لم تقتصر على أعداد الناخبين فحسب بل امتدت لتشمل مرشحين لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة من مجموعات عرقية وفئات مجتمعية تعتبر ناقصة التمثيل في المؤسسات الحكومية.

الناخبون قد يختارون هذا العام أول أميركية مسلمة في مجلس النواب.

ومن بين الخيارات المطروحة امامهم اختيار أول حاكم متحول جنسيا وأول حاكمة أميركية من أصل إفريقي.

وقد ترسل ولايتا أريزونا وتينيسي امرأتين إلى مجلس الشيوخ للمرة الأولى في تاريخهما.

هذه قائمة مختصرة بأسماء بعض من قد يصنعون التاريخ في الولايات المتحدة.

رشيدة طليب

في طريقها لأن تكون بالفعل أول امرأة مسلمة في الكونغرس الأميركي عن الحزب الديموقراطي، كونها لا تواجه أي معارضة في الدائرة 13 بولاية ميشيغان.

إلهان عمر

أول أميركية مسلمة من أصل صومالي تصبح مشرعة بالولايات المتحدة، فهي حاليا عضوة بمجلس نواب ولاية مينيسوتا. والى جانب طليب، يمكن أن تصبح أول أميركية مسلمة في الكونغرس عن الدائرة الخامسة بالولاية في حال فورها على المرشحة الجمهورية جينفر زيلنيسكي.

جاريد بوليس

مرشح عن الحزب الديموقراطي لمنصب حاكم ولاية كولورادو، وإذا فاز، سيكون أول مثلي ينتخب حاكما في أميركا.

كريستين هالكويست

في الانتخابات التمهيدية حصلت على ترشيح حزبها الديموقراطي لمنصب حاكم في ولاية فيرمونت في مواجهة الجمهوري فيل سكوت.

في حال فوزها ستكون أول امرأة متحولة جنسيا تحظى بمنصب حاكم في تاريخ الولايات المتحدة.

كريستين سينما

مرشحة الحزب الديموقراطي للكونغرس الأميركي عن ولاية أريزونا، وفي حال فوزها ستصبح أول ثنائية الجنس في الكونغرس.

ستيسي إبرامز

ستكون أول امرأة أميركية من أصل أفريقي حاكمة في تاريخ الولايات المتحدة، وليس ولاية جورجيا فحسب، في حال فوزها على منافسها الجمهوري بريان كمب.

وهي بالفعل أول امرأة سوداء تترشح لمنصب حاكم عن حزب كبير في الولايات المتحدة.

أندرو قيلـّم

حصل على ترشيح حزبه الديموقراطي للمنافسة على منصب حاكم في ولاية فلوريدا، وفي حال فوزه على منافسه الجمهوري رون دي سانتيس، سيكون أول حاكم أميركي من أصل افريقي لـ فلوريدا.

بوليت جوردان

قد تصبح أول حاكمة تنتمي لقبيلة من الأميركيين الأصليين في الولايات المتحدة إذا فازت على منافسها الجمهوري في ولاية آيداهو براد ليتل.

ميشيل قريشام

يمكن أن تصبح أول حاكمة لاتينية عن الحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة.

أندريا توبولا

مرشحة عن الحزب الجمهوري، يمكن أن تصبح أول امرأة من هاواي تحتل منصب حاكمة.

ما يميز الانتخابات النصفية لعام 2018 أيضا هو أنها الأغلى تكلفة في التاريخ، حيث توقع مركز السياسة المستجيبة أن تكلف أكثر من 5 مليارات دولار فيما لم تتجاوز تكلفة أي انتخابات نصفية في المتوسط 4.2 مليون دولار.